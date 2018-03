Após resgate, Ingrid Betancourt aparece sorrindo A ex-candidata presidencial da Colômbia Ingrid Betancourt, resgatada em uma operação das Forças Armadas colombianas das mãos das Farc, junto com outros 14 reféns, apareceu sorrindo nesta quarta-feira. Betancourt, de camiseta roxa e com colete e chapéu de camuflagem, desceu do avião na base aérea de Bogotá com uma grande mochila nas costas. Ela se mostrou emocionada, sorrindo, em sua primeira aparição em público após ser libertada. A libertação ocorreu no Departamento de Guaviare, no sudeste do país, pouco depois de membros dos serviços de inteligência do Exército terem conseguido se infiltrar em um grupo da guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) encarregado de manter presos os reféns, afirmou o ministro colombiano da Defesa, Juan Manuel Santos. (Reportagem de Nelson Bocanegra e Javier Mozzo)