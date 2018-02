Após terremoto, comunicação com o Chile está interrompida

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou que não conseguiu contato com nenhum brasileiro e autoridades competentes no Chile após o terremoto de 8,8 graus de magnitude na escala Richter que atingiu o país nesta madrugada de sábado, 27. Segundo a assessoria de imprensa da pasta, não há comunicação com o país atingido devido a total interrupção dos sistemas e meios de comunicação.

A Embaixada e o Consulado Geral do Brasil em Santiago estão trabalhando para dar apoio aos brasileiros que estão no país. Informações referentes a cidadãos brasileiros no Chile poderão ser obtidas pelo telefone (61) 8197-2284, do Núcleo de Assistência a Brasileiros.