Após visitar Haiti, Lula chega a El Salvador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou nesta quinta-feira, 25, a El Salvador, em uma visita oficial dentro de sua viagem por vários países da América, com a intenção de estreitar os laços com o governo de Mauricio Funes.

Lula chegou ao aeroporto internacional de El Salvador em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), na última etapa de uma viagem que já o levou ao México, à Cuba e ao Haiti.

O presidente, que não deu declarações à imprensa, recebeu as chaves da cidade de San Salvador das mãos do prefeito da capital, Normal Quijano, que nomeou Lula "hóspede de honra".

O chefe de Estado também recebeu presentes dados por duas crianças antes de se dirigir ao hotel, de onde irá a residência presidencial posteriormente para um jantar oferecido por Funes.

Durante a estadia de Lula, de menos de 24 horas, ambos os governos selarão diversos acordos, entre eles um carta de entendimento para um crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) destinado a modernização do transporte público salvadorenho.

O ministro de Relações Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, indicou a jornalistas que acordos sobre saúde, cooperação agrícola, estímulo ao desenvolvimento e à inclusão social, entre outros temas, também serão fechados.

"A visita é um acontecimento muito importante para a vida política, econômica e social de El Salvador", disse o chanceler.

Martínez destacou que o Brasil "é uma das economias emergentes mais fortes do mundo" e "tem um peso por si só entre outras nações".

Em declarações ao jornal Prensa Gráfica, de San Salvador, Lula afirmou que o país é "estratégico para nós na região". O presidente disse que pretende "reforçar as relações bilaterais e ampliar a cooperação com o governo do presidente Funes para avançarmos atividades conjuntas de políticas sociais e de combate à pobreza".

O presidente salvadorenho condecorará Lula com a ordem de José Matias Delgado, o máximo reconhecimento do país. O brasileiro, por sua vez, dará a Funes a condecoração Cruzeiro do Sul.

Funes, da ex-guerrilha da Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional (FMLN), declarou ao jurar o cargo em junho de 2009 que Lula e o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, seriam as referências de seu mandato.

Lula, que faz sua quarta visita a El Salvador desde 2003, se encontrou com Funes como presidente eleito em março do ano passado e novamente em setembro.