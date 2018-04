Aprovação a boliviano Morales cai para 52%, mostra pesquisa A aprovação ao presidente boliviano Evo Morales diminuiu para 52 por cento em novembro, revelou uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira pelo jornal de La Paz La Razón. Um mês antes, o mesmo instituto de pesquisa mostrou Morales com aprovação de 58 por cento, quatro pontos acima do apoio recebido na eleição de dezembro 2005, quando foi eleito o primeiro presidente indígena do país. A pesquisa da empresa privada Ipsos, cujos resultados foram publicados nesta sexta-feira, foi realizada entre 12 e 18 de novembro nas quatro principais cidades do país, antes das violentas manifestações causadas por debates em torno da Assembléia Constituinte, que resultaram em três mortes. Segundo a publicação, 42 por cento dos entrevistados desaprovam a gestão de Morales, e 6 por cento se abstiveram. A nova pesquisa acrescentou que a aprovação a Morales oscilou entre o máximo de 82 por cento na cidade de El Alto e um mínimo de 23 por cento no recinto de direita Santa Cruz. (Por Carlos Alberto Quiroga)