Argentina acusa Reino Unido de violar regras sobre Malvinas

A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, acusou a petrolífera inglesa Desire Petroleum de violar resoluções da Organização das Nações Unidas (ONU) durante discurso na cúpula dos presidentes dos países da América Latina e Caribe, em Cancún (México). "A instalação de uma plataforma para a busca de petróleo nas Ilhas Malvinas é uma violação das disposições da ONU", disse Cristina, nesta segunda-feira, disse .

A presidente reiterou que a Argentina vai insistir em sua reivindicação pela soberania sobre as Ilhas Malvinas.Cristina agradeceu o "forte apoio" dos presidentes da região, que vão assinar uma declaração conjunta sobre "os legítimos direitos da República Argentina" sobre as Malvinas. A presidente reiterou que a Argentina vai insistir em sua reivindicação pela soberania sobre as Ilhas Malvinas.

Segundo o jornal Clarín, diferentemente de declarações anteriores, o texto vai especificar que a disputa sobre a soberania, envolvendo, além das Malvinas, duas outras ilhas governadas pelo Reino Unido, Geórgia do Sul e Sandwich, inclui "os espaços marítimos circundantes". Para a diplomacia argentina, esse detalhe é fundamental porque se refere à área que começou a ser explorada pela Desire Petroleum.

Outro gesto importante, segundo a chancelaria argentina, é que os países do Caribe, que já foram colônias britânicas, também estariam dispostos assinar o documento de protesto contra o avanço do Reino Unido na exploração de petróleo nas águas das Malvinas.

Com o apoio do chanceler da Jamaica, Kenneth Baugh, o governo argentino teria o respaldo dos 14 países caribenhos, cuja maioria conseguiu sua independência da Grã-Bretanha nas últimas décadas. Segundo um porta-voz da empresa Desire Petroleum, que ganhou uma concessão para a exploração de petróleo na área, o início da perfuração começou às 3h de hoje, em uma plataforma situada a cerca de 100 quilômetros da costa do arquipélago.

A Argentina diz que a autorização para a exploração de petróleo na região viola sua soberania e impôs restrições à navegação no entorno da ilha, localizada no Atlântico Sul.

A Desire Petroleum alega que não quer se envolver nas disputas entre a Grã-Bretanha e a Argentina. "A Desire é uma companhia de petróleo e está explorando petróleo e não está se envolvendo no que a Argentina está dizendo sobre recorrer à ONU.

A plataforma está localizada firmemente dentro das águas britânicas", afirma o porta-voz da companhia. Segundo ele, a Argentina está começando seu próprio programa de exploração de petróleo nas águas a oeste das ilhas.