Argentina eleva limite para incidência de 'imposto da riqueza' O Senado da Argentina transformou em lei uma iniciativa que eleva substancialmente o limite a partir do qual a população deve pagar um tribuno relativo ao patrimônio pessoal, em outra medida do governo para beneficiar os consumidores da classe média. O chamado "imposto da riqueza" será cobrado agora quando os bens de um cidadão superar os 305 mil pesos (cerca de 96.400 dólares), um limite distante dos 102 mil pesos vigentes antes da aprovação da nova lei, na quarta-feira à noite. A medida, que deve entrar em vigor quando de sua promulgação, beneficiará cerca de 300 mil contribuintes e será retroativa ao 1o de janeiro deste ano, segundo cálculos do governo argentino. A iniciativa é adotada depois de anos de protesto da população, já que após a desvalorização do peso em 2002 o valor dos imóveis triplicou, o que obrigou muitos cidadãos --então com menor poder aquisitivo-- a começar a pagar esse tributo. Até a modificação realizada pelo Congresso, uma família argentina que tivesse um imóvel avaliado em 40 mil dólares era considerada "rica". Além dos imóveis, o imposto também incide sobre os automóveis, os depósitos bancários e os barcos, além de outros bens. Meios de comunicação da Argentina disseram que a reforma determina que o imposto sobre o patrimônio pessoal seja pago em relação ao total dos ativos e não em relação ao montante que exceder o limite de 305 mil pesos, conforme determinava a lei antiga. (Por Damián Wroclavsky)