Argentina inicia julgamento contra ícone da ditadura A Justiça argentina começou nesta quinta-feira o julgamento contra o ex-repressor da Escola Mecânica da Armada (Esma), o primeiro relativo ao maior centro clandestino de detenção da ditadura militar, onde foram torturados milhares de dissidentes. Ao longo do último ano, a Argentina julgou e condenou três homens por cometer crimes contra a humanidade durante o regime militar que governou o país entre 1976 e 1983, entre eles um padre, em um marco para a rebabertura de casos relacionados ao período mais obscuro da história recente do país. Todos os processados foram condenados à prisão perpétua. Agora é a vez do ex-oficial da Marinha Héctor Febres, que escutará a acusação de privação ilegítima da liberdade de pessoas na Esma, um dos símbolos desse período, localizado em um bairro residencial em Buenos Aires e que funcionará como museu. Muitos dos dissidentes que foram para a Esma morreram ao serem jogados sedados de aviões militares no imenso Rio da Prata. "Vamos pedir a condenação máxima, que é a reclusão perpétua, porque um criminoso que cometeu os delitos mais atrozes que uma pessoa pode cometer, não pode estar um só dia a mais em liberdade", disse a um canal de TV Myriam Bregma, advogada de alguns sobrevivente. Febres está atualmente detido em uma unidade militar. (Por Damián Wroclavsky)