Argentina julga 3 ex-militares por crimes da ditadura

Um tribunal federal da Argentina iniciou nesta sexta-feira, 26, um julgamento contra três militares reformados e cinco ex-agentes penitenciários acusados de crimes de repressão em uma prisão ilegal conhecida como "El Vesubio" na última ditadura vivida pelo país, entre 1976 e 1983.

O processo apurará, entre outros casos, as desaparições do escritor Haroldo Conti, do chargista Héctor Oesterheld e do cineasta Raymundo Gleyser.

Os envolvidos nos crimes são os ex-coronéis Héctor Gamen, Hugo Pascarelli e Pedro Durán Saenz e os ex-agentes penitenciários Diego Chemes, Roberto Zeoliti, José Maidana, Ricardo Martínez y Ramón Erlán.

Todos são acusados de 156 atos de privação ilegal da liberdade e torturas cometidas entre 1976 e 1978.

O tribunal tem previsões de ouvir o depoimento de cerca de 280 testemunhas, 75 deles sobreviventes do cárcere ilegal situado nas proximidades de Buenos Aires, demolido em 1978.

Segundo cifras oficiais, 18 mil pessoas desapareceram na Argentina durante a última ditadura. As organizações de direitos humanos, no entanto, contabilizam 30 mil vítimas.