Argentina pede prisão de venezuelano da mala com dólares Um promotor argentino está pedindo a emissão de uma ordem internacional de prisão para o venezuelano que entrou na Argentina com uma mala com quase 800 mil dólares não declarados, num jatinho que levava autoridades argentinas e venezuelanas. O incidente deflagrou uma nova onda de acusações de corrupção contra o governo do presidente da Argentina, Néstor Kirchner, cuja mulher concorre em outubro à Presidência. O promotor pediu a um juiz federal na terça-feira a ordem de prisão contra o executivo Guido Antonini, que tem passaporte venezuelano e norte-americano, depois que a alfândega de Buenos Aires encontrou o dinheiro em sua mala, no dia 3 de agosto. Ele chegara à capital a bordo de um jatinho fretado pela estatal argentina Enarsa, dois dias antes de uma visita do presidente Hugo Chávez à Argentina. Ainda não se sabe para que serviria o dinheiro, mas autoridades judiciais disseram estar investigando possíveis ligações entre Antonini e os governos argentino e venezuelano. Antonini viajava com executivos da Enarsa e três funcionários da petrolífera estatal venezuelana PDVSA. Depois da apreensão, ele deixou a Argentina, e não se sabe seu paradeiro. Na semana passada, Kirchner demitiu o funcionário que permitiu o embarque de Antonini no jatinho, e assessores dele pressionaram para que Chávez pedisse desculpas pelo incidente, já que segundo eles Antonini embarcou a pedido de um executivo da PDVSA. Mas os ministros de Chávez insistem que Antonini não tem ligações com o governo, e alegam que o caso faz parte de uma conspiração tramada pelos Estados Unidos. A ministra da economia de Kirchner foi obrigada a renunciar no mês passado porque a polícia encontrou mais de 60 mil dólares escondidos no banheiro de seu gabinete.