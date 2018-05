Argentina quer que Venezuela se desculpe por mala de dinheiro O governo argentino disse que a Venezuela deve pedir desculpas pelo caso de um cidadão daquele país que chegou à Argentina em um vôo privado com autoridades locais com uma mala com 800 mil dólares, informou neste sábado um jornal local. Um avião alugado pela estatal argentina Enarsa chegou à Argentina vindo de Caracas com autoridades da companhia, do governo, da petrolífera venezuelana PDVSA e com o cidadão com a mala, no último sábado. O ministro do Planejamento, Julio De Vido, disse que "são eles" (venezuelanos) que têm que pedir desculpas, segundo o Clarín. O incidente gerou a demissão de Claudio Uberti, autoridade argentina de relações com a Venezuela. (Por Karina Grazina)