Argentina veta atracação de navio britânico, diz agência O governo da província da Terra do Fogo, no sul da Argentina, proibiu nesta segunda-feira a atracação de um navio de cruzeiro com bandeira da ilha de Bermuda, uma possessão britânica no Atlântico, com base a uma lei relacionada à reivindicação argentina pelas ilhas Malvinas, informou a agência estatal de notícias Télam.