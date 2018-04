Argentinos se reúnem na Plaza de Mayo para se despedir de Kirchner

BUENOS AIRES- Uma multidão lota a Praça de Maio, palco das grandes manifestações argentinas, para homenagear o ex-presidente Néstor Kirchner, que morreu na manhã desta quarta-feira, 26, em El Calafate, onde costumava passar fins de semana e feriados com sua mulher, a presidente Cristina Fernández de Kirchner.

Políticos, ativistas e personalidades do país participam do ato público iniciado às 21 horas de Brasília. O corpo do ex-presidente chegará a Buenos Aires amanhã pela manhã e será velado na Casa Rosada, sede do Poder Executivo.

O governo decretou luto oficial por três dias. O corpo de Kirchner será sepultado na sexta-feira em El Calafate.

Pelas ruas argentinas, o clima de consternação é expressado nas caras, bandeiras e faixas. Acredita-se que na Praça de Maio haverá vigília durante toda a noite.

A mensagem para a convocação foi multiplicada no Twitter: "Retwittem todos convocando a Plaza de Mayo às 20h (local). Hoje mais do que nunca devemos estar junto a CFK", como é conhecida a presidente do país, Cristina Kirchner, mulher de Néstor.

No Facebook, o grupo "Néstor Kirchner, presidente 2011", com mais de 14.600 seguidores, recebeu várias publicações de apoio a presidente. Romi Montes de Oca, um usuário, sugeriu responder àqueles "que se alegram com a morte de Néstor" indo em massa a Plaza de Mayo, e que "sejamos milhares e milhares".

Na página "Cristina Fernández de Kirchner", com quase 42.000 seguidores, também se multiplicavam condolências dos "fãs" da viúva na rede social, enquanto foram criados novos grupos que lamentavam a inesperada morte.

A mesma convocatória para a despedida também foi enviada por mensagens de texto via celular.

A Confederação Geral do Trabalho (CGT), a maior central sindical e aliada do governo, convocou os trabalhadores a mobilizarem-se na Plaza de Mayo ao meio dia de amanhã.

Com agências

