Armazém estatal é saqueado em cidade natal de Chávez, di jorna Um grupo saqueou um depósito de um programa estatal de alimentos no oeste da Venezuela, como protesto pelo atual desabastecimento de alguns produtos básicos no país, informou na quinta-feira a imprensa local. De acordo com os diários El Nacional e La Prensa de Barinas, o incidente aconteceu na tarde de quarta-feira em um centro de armazenamento de Sabaneta, no Estado de Barinas, onde nasceu o presidente Hugo Chávez. A Reuters não encontrou as autoridades locais ou algum porta-voz estatal para comentar o assunto. O incidente ocorre em um momento no qual o país registra desabastecimento de alimentos como leite, açúcar e frango, enquanto o governo promete enfrentar a situação com pesadas importações e distribuição através de dois dos seus programas. Os moradores da região de Barinas teriam protestado e denunciaram a retenção de produtos da cesta básica, de acordo o El Nacional. Um batalhão do Exército tomou o controle da situação, pela qual não houve feridos nem detidos, acrescentou o jornal. (Por Fabián Andrés Cambero)