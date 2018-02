Assassinado diretor da Polícia Federal mexicana

O Departamento de Segurança Pública do México informou nesta quinta-feira, 8, que o diretor interino da Polícia Federal do país, Edgar Millan Gomez, foi assassinado. Segundo o órgão, Gomez levou dez tiros e morreu horas depois, no hospital. Dois guarda-costas dele ficaram feridos. Um policial, que falou sob condição de anonimato, disse que Gomez estava temporariamente liderando a polícia federal, por um mês. A polícia prendeu um suspeito, mas não determinou o motivo do ataque, ocorrido antes do amanhecer. Segundo o policial, investigam-se possíveis ligações do crime com o tráfico de drogas.