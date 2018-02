Assembléia Constituinte do Equador prorroga funções por 60 dias

A Assembléia Constituinte do Equador, que redige a nova Carta Magna do país, decidiu nesta terça-feira prorrogar por 60 dias suas funções. Elas deveriam ser concluídas em 27 de maio. Com 103 dos 130 votos que integram a Constituinte, a Assembléia resolveu fazer uso da prorrogação de 60 dias que lhe faculta o estatuto de sua criação, aprovada em um plebiscito no ano passado. O primeiro vice-presidente da Assembléia, o governista Fernando Cordero, indicou que se os novos prazos forem cumpridos a nova Constituição equatoriana estará pronta antes de 26 de julho. Segundo o estatuto da Assembléia, o fórum devia funcionar por 180 dias, mas estabelecia a possibilidade de prolongar esse período por dois meses. Cordero disse que a prorrogação permitirá à Assembléia concluir os debates e análises dos capítulos que integrarão a futura Carta Magna.