Assessor de Lula chega na Bolívia para se reunir com Evo na quarta

Efe

LA PAZ- Marco Aurélio Garcia, assessor especial para Assuntos Internacionais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, chegou a Bolívia nesta terça-feira, 7, para se encontrar com o presidente Evo Morales amanhã. A reunião tem como objetivo aprofundar a relação bilateral entre os dois países.

Uma fonte da Embaixada do Brasil na Bolívia informou à Efe que Garcia chegou em La Paz às 13h local (14h de Brasília), acompanhado por oito funcionários do governo de Lula e dez empresários do setor público e privado.

A agenda do assessor para hoje inclui reuniões de coordenação interna com os funcionários e empresários que o acompanham e um encontro com o vice-presidente boliviano, Álvaro García Linera.

O brasileiro se reunirá nesta quarta com Evo e com outras autoridades do Executivo boliviano, e o resto da delegação terá encontros setoriais sobre temas sociais, energéticos e comerciais, entre outros.

O embaixador brasileiro em La Paz, Frederico Cezar de Araújo, antecipou ontem que um dos temas que as autoridades dos dois países abordarão é um projeto de industrialização de gás que será desenvolvido em uma cidade boliviana na fronteira com o Brasil.

Outros dos assuntos incluídos na agenda é a compra de tecidos bolivianos pelo Brasil, para apoiar essa indústria, afetada pela suspensão das preferências tarifárias dos Estados Unidos desde 2008.

A luta contra o narcotráfico, a industrialização das salmouras de Uyuni e a situação dos brasileiros que vivem em zonas fronteiriças com a Bolívia também serão discutidos pelas autoridades dos dois países.