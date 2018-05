Assessor do papa chega ao Peru com promessa de ajuda

O principal assessor do papa Bento 16 e secretário de Estado do Vaticano, Tarcisio Bertone, solidarizou-se na quinta-feira, 23, com os feridos do terremoto que sacudiu o Peru na semana passada, estimulando as vítimas a terem forças para iniciar a reconstrução moral e material do país. Veja Também Peru recaptura um terço de detentos que fugiram após tremor Agências da ONU se concentram na reconstrução peruano Bertone chegou na noite de quinta-feira em Lima para visitar os milhares de afetados pelo terremoto de magnitude 8 que atingiu a região ao sul de Ica e deixou mais de 500 mortos. "Saúdo todo o povo peruano, sobretudo os feridos, as vítimas, com o signo da solidariedade da Igreja universal e de todas as igrejas particulares que pensam com o coração nas necessidades do povo peruano", disse Bertone em sua chegada à capital. "Amanhã (esta sexta-feira) visitarei Ica e Pisco, sobretudo aqueles lugares onde há necessidade de fundar uma nova esperança, com uma nova força de reconstrução, de reconstrução moral e de reconstrução material", disse. Antes de viajar a Ica e Pisco, as zonas mais afetadas pelo terremoto, Bertone conversará com o cardeal peruano, Juan Luis Cipriani, e com o presidente Alan García, em Lima. No domingo, o papa disse que Bertone "levaria pessoalmente o testemunho de meus sentimentos e ajuda concreta da Santa Sé".