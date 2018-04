Associação recolhe doações para haitianos diabéticos

A Sociedade Brasileira de Diabetes anuncia o lançamento de uma campanha de ajuda às vitimas do terremoto no Haiti, atendendo solicitação da IDF - Federação Internacional do Diabetes, que necessita, urgentemente, de dinheiro para a compra de medicamentos.

Governo do Haiti montará barracas para 400 mil desabrigados

Banco Mundial cancela por 5 anos pagamento de dívida haitiana

Segundo o médico Saulo Cavalcanti, presidente da SBD, existem hoje cerca de 300 mil diabéticos no país caribenho, privados da medicação fundamental para o controle da doença.

Somente doações em dinheiro serão aceitas, já que a IDF canalizará o que for arrecadado para a Insulin for Life, entidade com grande experiência em ações humanitárias envolvendo a distribuição de insulina.

As doações poderão ser realizadas através do site da SBD, http://www.diabetes.org.br/ . A sociedade declara que abriu a campanha doando R$ 10 mil.