Ataque da Farc a candidato mata cinco no sul da Colômbia

Cinco pessoas foram mortas neste domingo, 14, durante ataque das Farc contra uma caravana do candidato a governador do departamento (estado) de Guaviare (sul do país), José Alberto Perez, que foi ferido, mas escapou da tentativa de sequestro.

O ataque contra o político do Partido Conservador ocorreu em uma rota entre os dois povoados do departamento de Guaviare, região onde a guerrilha mantém uma presença significativa relacionada com o tráfico de cocaína.

Perez, que já foi governador do departamento, candidatou-se novamente ao cargo pra as eleições que acontecem em 28 de fevereiro, convocadas extraordinariamente depois da destituição do atual governante.

Entre os mortos estão quatro soldados armados da instituição que faziam a segurança de políticos civis. O candidato foi levado para um hospital de San José de Guaviare, onde está internado juntamente com outros quatro feridos.