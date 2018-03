Ataque das Farc mata três policiais e fere cinco na Colômbia

Três policiais morreram e outros cinco ficaram feridos nesta quarta-feira, 4, em uma emboscada com explosivos registrada no oeste do país, que foi atribuída à guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), informaram fontes regionais da Polícia Nacional da Colômbia. Os policiais faziam parte de uma patrulha que se deslocava pela estrada de acesso ao povoado de Génova (oeste), no departamento de El Quindío. Os rebeldes ativaram cargas explosivas na passagem do veículo, matando três soldados e ferindo outros cinco, dois deles de maneira grave. O ataque foi atribuído à frente 50 das Farc.