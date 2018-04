Ataque isralense deixa palestino morto e fere quatro em Gaza

Um palestino morreu e outros quatro ficaram feridos nesta madrugada em uma série de bombardeios israelenses no centro e no sul de Gaza em resposta ao lançamento de 19 projéteis contra seu território, informaram fontes médicas.

Os aviões de guerra israelenses lançaram mísseis contra a zona fronteiriça entre Gaza e Egito e destruíram dois dos túneis de contrabando que há sob ela, afirmaram testemunhas.

Os F-16 também atacaram no sul de Gaza um edifício que pertence ao braço armado do Hamas, o movimento islamita que governa a faixa, garantiram as testemunhas. Segundo o escritório de informação militar, o lugar estava dedicado à fabricação de foguetes Qassam.

Outros três bombardeios foram realizados contra zonas abertas, em uma represália do Estado judeu após a queda em seu solo de 17 bombas e dois foguetes artesanais, lançados de Gaza por milícias Palestinas.

Em comunicado, o Exército israelense assegura ter destruído um túnel subterrâneo escavado para invasão de seu território e ressalta que "seguirá respondendo a toda tentativa de romper a calma nas localidades do sul de Israel".

Ontem, os Comitês Populares de Resistência, uma milícia próxima ao Hamas reivindicou a autoria do maior lançamento de projéteis desde Gaza contra Israel em um dia desde a ofensiva militar israelense de há um ano na faixa, que deixou cerca de 1.400 palestinos mortos, em sua maioria civis.

Os Comitês vingavam assim a morte de dois de seus milicianos em um ataque aéreo lançado por Israel dois dias antes.