Ataque rebelde mata quatro e deixa oito feridos na Colômbia

Pelo menos dois militares e dois civis morreram e outras oito pessoas ficaram feridas, nesta sexta-feira, 26, em um ataque de supostos guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) a uma patrulha da armada colombiana em Buenaventura (sudoeste), informa a imprensa local. O ataque aconteceu em El Poblado, uma aldeia rural desse porto no litoral do oceano Pacífico, segundo um correspondente da cadeia colombiana "Caracol Radio" em Cali, a capital departamental do Valle del Cauca. A fonte disse que os insurgentes lançaram um botijão de gás doméstico carregado com explosivos contra uma patrulha da Armada Nacional que realizava trabalhos na região. No ataque morreram dois infantes da marinha, uma mulher e uma menina, acrescentou a rádio, que indicou que ficaram feridos outros três militares e cinco civis.