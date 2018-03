Atentado contra estação policial fere três em Bogotá

Pelo menos três pessoas ficaram feridas na noite desta terça-feira, 10, em um atentado contra uma estação da Polícia no distrito colombiano de Suba (noroeste de Bogotá), informaram fontes oficiais. Uma das vítimas ficou gravemente ferida. O porta-voz da Polícia Metropolitana de Bogotá assinalou que foram lançados dois foguetes contra a estação policial, que teriam causado explosões muito fortes. Próximo a essa estação há um centro comercial, e está localizada também a Administração regional de Suba, além de outros escritórios estatais. Porta-vozes policiais assinalaram que a explosão quebrou vidros de prédios da vizinhança. As autoridades iniciaram uma vasta operação para tentar identificar os autores do atentado. Trata-se da segunda explosão em Bogotá em 24 horas, após um incidente similar registrado na noite de segunda-feira, no qual uma mulher que caminhava junto a sua mãe morreu no centro da cidade.