Atiradores matam 12 pessoas no México, incluindo seis crianças Atiradores mataram 12 pessoas, incluindo seis crianças, em um ataque praticado supostamente por uma gangue de traficantes no Estado de Tabasco, no sul do México. O grupo de homens armados atirou com balas de grosso calibre contra três casas na cidade de Macuspana, no noite de sábado. Uma fonte do Departamento de Justiça de Tabasco disse à Reuters neste domingo que um policial estava entre os mortos, mas não estava claro se as outras vítimas era parentes dele. A violência está crescendo à medida que o presidente Felipe Calderon dá continuidade à guerra contra os grandes traficantes de drogas, que assassinaram 6 mil pessoas em 2008. A imprensa local disse que o policial pode estar envolvido em recente prisão de traficantes. Diferentemente dos Estados do norte --região das mais crueis gangues de drogas --Tabasco, um próspero Estado produtor de banana e petróleo, não é conhecido por crimes relacionados a drogas. (Reportagem de Cyntia Barrera Diaz)