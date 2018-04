Aumenta para nível vermelho alerta sobre vulcão na Colômbia

As autoridades em vulcão da Colômbia aumentaram para o nível vermelho o alerta sobre o vulcão Galeras após uma erupção explosiva deste cimo andina do sudoeste do país. O Instituto Colombiano de Geologia e Mineração (Ingeominas, estatal) informou em Bogotá que a erupção de caráter explosivo foi registrada às 19h10 (22h10 de Brasília). O fenômeno representa que a atividade do Galeras passou ao nível um, ou seja, de uma "erupção iminente ou em curso", acrescentou o centro científico, que previamente tinha reportado mudanças neste sistema vulcânico, situado no departamento de Nariño. O diretor do Ingeominas em Nariño, Diego Gómez, explicou à imprensa em Pasto, a capital regional, que a erupção se tornou evidente em alguns setores desta cidade e outras povoações dos arredores com a vibração de janelas. O vulcão, situado a cerca de 700 quilômetros de Bogotá, e com uma altitude de 4.276 metros sobre o nível do mar, s reativou em 2004 e desde então registrou várias erupções, sem consequências.