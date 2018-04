Autoridade eleitoral pede expulsão de eurodeputado da Venezuela

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela pediu nesta sexta-feira ao Governo que expulse "imediatamente" do país o eurodeputado espanhol Luis Herrero, pelas declarações que teria feito contra esse organismo venezuelano. A presidente do CNE, Tibisay Lucena, fez público o pedido ao Ministério das Relações Exteriores através de um discurso de rádio e televisão transmitido a todo o país. Lucena disse que as declarações de Herrero foram uma "agressão" contra o CNE e contra a Venezuela. Por isso, pediu "ao Executivo que cumpra" a solicitação de expulsão do eurodeputado. Herrero está na Venezuela, junto com outros políticos europeus, convidado pelo opositor Partido Social-Cristão (Copei). Em declarações dadas à cadeia local "Globovisión", Herrero criticou, entre outras coisas, a decisão do CNE de fixar o fechamento dos centros de votação às 18h (20h30, Brasília) em vez das 16h (18h30), como em ocasiões anteriores. A Venezuela realiza no próximo domingo um referendo que decidirá sobre o direito à reeleição ilimitada de várioscargos públicos, incluindo o de presidente, ocupado por Hugo Chávez.