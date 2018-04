Autoridades do Peru resgatam 1.400 turistas em Machu Picchu

Imagem feita no local atingidos pelas chuvas mostra ferrovia intransitável. Foto: Felipe Mortara/FotoRepórter/AE

LIMA - As autoridades peruanas já retiraram cerca de 1.400 turistas da região das ruínas de Machu Picchu, depois que fortes chuvas e deslizamentos de terra deixaram a região isolada desde o domingo.

Aproveitando uma leve melhora no tempo, o governo enviou helicópteros para resgatar as pessoas, mas cerca de 800 turistas permanecem no local, entre eles, cerca de 270 brasileiros, segundo o Itamaraty.

Mais de 80 mil pessoas foram afetadas pela chuva no Estado de Cuzco, e 14 mil hectares de terra cultivável foram perdidos, segundo o presidente regional, Hugo Gonzalez.

Essas foram as piores chuvas na região em 15 anos, e cerca de 5 mil casas ficaram totalmente inabitáveis. O governo local calcula prejuízos de US$ 180 milhões.

As ruínas de Machu Picchu, a principal atracão turística do Peru, vão permanecer fechadas por várias semanas.

Ilhados

Os turistas ficaram isolados na cidade de Aguas Calientes, próxima às ruínas de Machu Picchu desde o domingo, quando as chuvas provocaram deslizamentos de terra, bloqueando o acesso à cidade histórica.

Cerca de 2.500 turistas já haviam sido retirados desde o início da semana e as autoridades esperam completar a evacuação neste fim de semana. Os moradores locais, no entanto, continuam a sofrer com o mau tempo.

O governo local afirmou que são necessárias 60 toneladas de alimentos e disse ter enviado equipes de ajuda a algumas regiões de Cusco, no sudeste peruano.

O governo do Estado vizinho Ayacucho, Ernesto Molina, disse que é necessário declarar emergência na província de Huanta, gravemente afetada pela cheia do rio Huantacacha.

A inundação afetou mais de 100 casas. As autoridades dos Estados vizinhos de Huancavelica, Apurímac e Puno também alertaram para danos.

O governo peruano também está preocupado com danos às ruínas de Machu Picchu, Patrimônio da Humanidade e Capital Arqueológica da América, e teme-se que várias de suas estruturas incas e coloniais corram o risco de desaparecer.

Por conta disso, o Instituto Nacional de Cultura, em Lima, aprovou uma verba emergencial de US$ 1,5 milhão para iniciar os trabalhos de recuperação arqueológica e de monumentos históricos.

A chuva já provocou a queda de vários enormes blocos de pedra que formavam uma das paredes da fortaleza inca de Sacsayhuamán. Já foram confirmadas as mortes de cinco pessoas, incluindo uma turista argentina e seu guia peruano.

