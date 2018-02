Avalanche no sul da Argentina deixa 2 mortos

Duas pessoas morreram e uma está internada em estado grave por causa de uma avalanche que atingiu a província argentina de Chubut, na Patagônia, devido as fortes chuvas, informaram nesta quinta-feira, 18, as autoridades locais.

As vítimas são um homem de 76 anos, que sofreu um enfarte enquanto tentava tirar a neve que invadiu sua casa, e uma jovem de 18 anos que foi arrastada pela corrente de água, informou o diretor da Área Programática Sul da província,José Manuel Corchuelo, à imprensa local.

Ambos morreram nesta madrugada. Um menor de 14 anos que teve de ser reanimado após uma parada cardiorrespiratória está na unidade de terapia intensiva de um hospital da localidade de Comodoro Rivadavia.

Segundo as autoridades locais, uma "precipitação violenta" caiu durante uma hora e meia da noite, o que afetou o sistema de evacuação pluvial da cidade, fazendo com que dezenas de pessoas tivessem de ser retiradas do local.