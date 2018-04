Avião cai e mata 4 no México

Um pequeno avião colidiu contra o muro da pista de um aeroporto no município de Santiago Papasquiaro, no estado mexicano de Durango, e matou as quatro pessoas que estavam a bordo, informaram na quarta-feira, 18, fontes oficiais. A procuradoria de Durango informou, em comunicado, que um pequeno avião Cessna, que havia saído do porto de Mazatlán, no Pacífico mexicano, saiu da pista durante a aterrissagem e explodiu ao bater contra o muro de contenção do aeroporto, localizado na zona serrana de Durango. Segundo a Procuradoria, ainda não se sabe as causas do acidente, o que será determinado por peritos oficiais.