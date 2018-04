Avião cai sobre avenida no México e deixa 6 mortos

MONTERREY - Um avião de carga Airbus 300 caiu minutos após decolar do Aeroporto Internacional de Monterrey (México) e caiu sobre uma avenida da cidade, matando cinco tripulantes e o motorista de um carro, informaram nesta quarta-feira, 14, fontes oficiais.

Em declarações à imprensa, o titular de Defesa Civil do estado de Nuevo León, no norte do México, disse que é possível haver mais vítimas por causa do acidente aéreo, que ocorreu ontem à noite por volta das 23h15 local (1h15 da madrugada de Brasília).

Os primeiros relatórios das autoridades indicam que o avião, um modelo Airbus 300 B4F-203 de matrícula XA-TUE da empresa AeroUnion deixou o Aeroporto Internacional de Monterrey, caiu minutos depois e pegou fogo.

O avião caiu sobre a avenida que liga a estrada Miguel Alemán com o aeroporto, muito perto de uma área hoteleira no leste da região metropolitana de Monterrey, capital do estado de Nuevo León.

A Polícia Federal informou que as vítimas do acidente eram o comandante Adolfo Müller Pazos, os copilotos José Manuel Guerra Juárez e Humberto Castillo Vera, o mecânico Érick Guzmán e outra pessoa identificada como Manfred Müller.

Além disso, Defesa Civil confirmou que morreu outra pessoa que dirigia um carro, esmagada pela aeronave e ainda não-identificada.

Bombeiros do estado e agentes da Polícia Federal e do Exército mexicano interditaram a área do acidente, enquanto equipes de resgate contiveram as chamas e localizaram os corpos das vítimas.

Esse é o primeiro acidente do tipo que ocorre na cidade de Monterrey.