Avião com 18 pessoas desaparece em montanhas da Colômbia

Um avião que transportava 18 pessoas, entre elas 15 soldados do Exército da Colômbia, desapareceu na segunda-feira, 8, quando sobrevoava as montanhas do departamento de Meta (centro), informaram fontes oficiais. A aeronave, pertencente à Companhia Nacional de Aviação, sumiu dos radares por volta das 16 horas (18 horas de Brasília), quando estava entre Villavicencio (capital de Meta) e La Uribe, localidade da mesma região, cerca de 200 quilômetros ao sul de Bogotá, disseram fontes da Aeronáutica Civil colombiana. O aparelho, um bimotor de fabricação tcheca, foi contratado para transportar os soldados até La Uribe, povoado que, há poucos anos, sofreu com a forte presença das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). As fontes disseram que os primeiros trabalhos de busca pelo avião foram infrutíferos.