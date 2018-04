Avião com 46 pessoas desaparecido na Venezuela é localizado

O avião comercial venezuelano que desapareceu nesta quinta-feira, 21, com 46 pessoas a bordo foi localizado, embora ainda não se saiba as condições em que se encontra, disse o diretor nacional de Defesa Civil, Antonio Rivero. O avião venezuelano com 43 passageiros e três tripulantes a bordo desapareceu logo após a decolagem no aeroporto da cidade de Mérida, na Venezuela, distante 700 quilômetros da capital, Caracas. A aeronave da empresa Santa Bárbara Airlines decolou às 16h59 no horário local (18h29 de Brasília) com destino ao aeroporto de Maiquetia, em Caracas. A viagem deveria durar uma hora e vinte minutos. Rivero assinalou que há informações que dão conta da "possível localização" da aeronave no Estado de Mérida, de cuja capital o vôo decolou com destino a Caracas. O diretor da Defesa Civil disse que equipes já foram deslocadas para a região. O diretor técnico de operações da Defesa Civil, Gerardo Rojas, informou que a aeronave foi encontrada em uma região remota dos Andes venezuelanos, na região Piedra Blanca de Mucuchíes, próxima da cidade de Mérida. Por causa do desaparecimento, as equipes de emergência estabeleceram contato com os diversos aeroportos da região para determinar se tinham recebido avisos da aeronave. Além disso, vários aviões em vôo tentaram comunicar-se, sem sucesso, com a aeronave, segundo explicaram responsáveis aeronáuticos. Familiares dos ocupantes do avião estão nos aeroportos de Mérida e de Caracas à espera de notícias sobre o ocorrido. Matéria ampliada às 07h50.