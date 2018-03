Avião com brasileiros desliza e sai da pista na Argentina

Um avião da Aerolíneas Argentinas vindo do Brasil saiu da pista neste domingo, 20, ao aterrissar no aeroporto internacional de Ushuaia, a cidade mais austral do mundo, devido à grande quantidade de neve na pista. O incidente aconteceu à 1 hora da madrugada no Aeroporto Islas Malvinas de Ushuaia, na província de Tierra del Fuego, a cerca de 3.580 km de Buenos Aires. Ninguém ficou ferido. "A pista estava escorregadia por causa da neve, por isso a aeronave saiu da pista", afirmou um funcionário da companhia aérea, que preferiu não se identificar. Segundo a agência de notícias Diarios y Noticias, no avião viajavam turistas brasileiros que haviam partido no sábado de São Paulo. Além disso, a agência afirma que, depois de aterrissarem, os pilotos perderam o controle da aeronave e esta se desviou da pista por cerca de 800 metros.