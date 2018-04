Avião com brasileiros ilhados em Machu Picchu volta ao País

O avião C-130 Hércules, da Força Aérea Brasileira (FAB), partiu de Cuzco, Peru, por volta das 17h50 de hoje, com os 62 brasileiros que estavam ilhados há cerca de uma semana em Águas Calientes, no sopé do morro onde fica a cidade inca. Segundo nota da FAB, a aeronave chegou ao Rio de Janeiro às 4h30 desta segunda-feira, depois de fazer uma escala técnica em Rio Branco (AC).

Os brasileiros e estrangeiros ficaram isolados depois que a estrada que liga as montanhas de Machu Picchu, famoso sítio arqueológico, ao povoado de Águas Calientes foi destruída por deslizamentos. A força da correnteza do Rio Vilcanota também provocou destruição no vilarejo. O desastre natural gerou danos em vias de transporte, o que restringiu a mobilidade de cerca de mil pessoas na região, segundo informou o Itamaraty.

O avião da FAB também serviu para levar ajuda às vítimas das enchentes. O Hércules partiu ontem da Base Aérea do Galeão levando 14 toneladas de alimentos. A doação foi recebida pelo Presidente Regional de Cuzco, Hugo Sayan, segundo informações da Força Aérea. "Não temos palavras para agradecer aos irmãos brasileiros pelo calor humano e pela solidariedade. Todo esse alimento será imediatamente distribuído para a população carente", afirmou.

Texto atualizado às 6h35.