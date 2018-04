Avião com corpos de militares mortos no Haiti vai para Brasília

O avião com os corpos de 17 militares brasileiros mortos no terremoto do Haiti decolou, às 16 horas desta quarta-feira, 20, de Manaus para Brasília. A previsão é de que a aeronave pouse por volta das 21 horas na capital federal.

A cerimônia de homenagens póstumas será realizada na Base Aérea de Brasília, no final da tarde de quinta-feira, 21, em horário a ser divulgado posteriormente.

Nesta quarta, o Centro de Comunicação do Exército confirmou a morte do major Márcio Guimarães Martins, elevando o número total de militares mortos no Haiti para 18. No entanto, o corpo dele foi encontrado nesta madrugada e ainda está no país caribenho.

O número total de brasileiros mortos em decorrência do terremoto que atingiu o haiti na semana passada chega a 21

O Itamaraty informou que duas das vítimas civis são a médica Zilda Arns Neumann, coordenadora internacional da Pastoral da Criança, e Luiz Carlos da Costa, chefe-adjunto civil da missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no país caribenho. A terceira vítima civil é um brasileiro de dupla nacionalidade que será enterrado na europa.