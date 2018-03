Avião de pequeno porte cai no Chile e mata 9 pessoas Um avião pequeno caiu na fronteira da cidade chilena de Puerto Montt na quinta-feira, matando nove pessoas, incluindo um bebê, segundo a polícia. O general Hugo Pena, que coordena os esforços de resgate, disse que o avião atingiu uma área de arbustos em Puerto Montt, que fica 1.058 quilômetros ao sul de Santiago. Por pouco, o avião, não atingiu um vilarejo com centenas de casas. "A viagem era para a ilha de Melinka e, de repente, cerca de cinco quilômetros a nordeste do aeroporto, o avião caiu rapidamente", disse Pena. O pequeno avião de passageiros Beechcraft 99A, de propriedade de uma companhia chamada Aerocord, só poderia levar 10 pessoas. Pena disse que as autoridades de aviação investigarão a causa da queda, que ocorreu em meio ao tempo chuvoso e ao vento. "Ouvimos um som como o de um caminhão batendo, então corremos para ver e vimos o avião. Estava sem cabine. Nós procuramos o corpo do piloto e vimos um corpo carbonizado com uma mochila", disse Julia Vazquez, 39, que vive nas proximidades. Cerca de 30 pessoas morreram em acidentes com aviões de pequeno porte no Chile neste ano. (Por Simon Gardner)