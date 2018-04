Avião desaparece na Venezuela com até 46 pessoas a bordo Um avião comercial venezuelano, levando até 46 pessoas, desapareceu no oeste do país na quinta-feira, pouco depois de decolar, informaram autoridades venezuelanas. A imprensa local afirmou que o avião se acidentou no Estado montanhoso de Mérida. A capital desse Estado, também chamada Mérida, está a 680 quilômetros a sudoeste de Caracas. Gladys Herrera, da autoridade venezuelana de aviação, a Inac, disse em entrevista por telefone que a agência não podia confirmar que o avião se acidentou, mas que registrou o desaparecimento da aeronave enquanto ela estava sobre Mérida. A emissora local Globovisión disse que o avião da empresa Santa Barbara ia da cidade de Mérida para um aeroporto nos arredores de Caracas. Noel Márquez, uma autoridade civil de defesa, disse à emissora que equipes de resgate terão que procurar o avião durante o dia na sexta-feira, porque o terreno da região torna uma busca difícil durante a noite. O avião decolou do aeroporto de Mérida antes do anoitecer, mas logo perdeu contato com os controladores de tráfego aéreo, informaram autoridades aeroportuárias. (Por Frank Jack Daniel)