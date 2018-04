Um avião de carga mexicano caiu na noite desta terça-feira e deixou pelo menos 5 mortos na cidade de Monterrey, norte do México, de acordo com a imprensa local. A aeronave da empresa AeroUnion caiu a poucos metros do aeroporto.

A área do aeroporto foi isolada pelas autoridades policiais, e o corpo de bombeiros trabalha no local para resgatar os corpos e tentar encontrar sobreviventes.