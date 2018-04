Avião sofre acidente na Venezuela com 46 pessoas a bordo Um avião comercial com até 46 pessoas a bordo se acidentou no leste da Venezuela nesta quinta-feira, informou a CNN em Espanhol. A imprensa local disse que o acidente ocorreu no Estado de Mérida. A capital estadual, também chamada Mérida, está a 680 quilômetros a sudoeste de Caracas. (Por Frank Jack Daniel)