Bachelet diz ter visto Fidel em 'condições muito boas' A presidente do Chile, Michelle Bachelet, reuniu-se na quinta-feira com o líder cubano Fidel Castro e disse que o viu "em condições muito boas", ao encerrar uma visita à ilha, na qual somou sua voz ao coro de condenações latino-americanas contra o embargo norte-americano. "Ele está em condições muito boas...Conversamos muito durante uma hora e meia", disse Bachelet a jornalistas em Havana. "Foi uma reunião muito grata, importante e de alto nível", acrescentou. Fidel, 82 anos, está afastado do poder e da vida pública desde julho de 2006 devido a uma doença. Há um ano foi substituído na Presidência pelo seu irmão, Raúl. Bachelet disse que Fidel se mostrou interessado na economia e também nos vinhos do Chile. Conversaram também sobre a crise financeira mundial e os desafios da região. A visita de Bachelet, a primeira governante chilena a visitar a ilha desde 1972, esteve carregada de simbolismo. Em um discurso nesta quinta-feira, durante encontro empresarial, a presidente chilena se somou ao coro de líderes latino-americanos que pediram aos Estados Unidos a suspensão do embargo de quase meio século à ilha. "O Chile sempre se opôs à prorrogação de práticas discriminatórias de comércio", disse. "Estou falando de algo muito concreto: o bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba, o qual afeta seriamente as condições de vida do povo cubano sempre e, em particular, durante a crise atual", acrescentou. Há 47 anos, os Estados Unidos impõem embargo para forçar uma mudança no sistema socialista da ilha. As autoridades cubanas atribuem muitos de seus problemas econômicos ao bloqueio. Bachelet é a quarta presidente da América Latina a visitar Cuba em 2009, no que analistas veem como uma estratégia para sinalizar aos Estados Unidos uma mudança de atitude do governo da ilha. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que não irá suspender o embargo, mas revisará as restrições de viagens e envio de remessas dos cubanos que vivem nos EUA. Obama se disse disposto a dialogar com as autoridades comunistas de Cuba. O presidente Raúl Castro afirmou aceitar a oferta. (Reportagem de Nelson Acosta e Esteban Israel)