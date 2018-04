Bachelet e Cristina discutem agenda bilateral A presidente chilena, Michelle Bachelet, e a presidente eleita da Argentina, Cristina Kirchner, se reuniram na quinta-feira para discutir "todos os temas da agenda bilateral", segundo Alberto van Klaveren, subsecretário de Relações Exteriores chileno. Cristina, eleita no mês passado para suceder ao seu marido, Néstor Kirchner, visitou Bachelet no palácio de La Moneda, sede do governo chileno, momentos antes do início oficial da 17a Cúpula Ibero-Americana em Santiago. As duas apareceram por alguns minutos numa sacada interna do palácio, de onde saudaram os jornalistas. "Vamos tratar de temas do futuro. A agenda para frente. Estão preparando os temas que se vêem. Provavelmente abordarão todos os temas, o gás é um deles", disse Van Klaveren a jornalistas. O Chile vem sofrendo fortes restrições no fornecimento de gás natural da Argentina, seu único fornecedor, que está priorizando o atendimento ao mercado interno. A escassez de combustível afetou fortemente a economia chilena nos últimos trimestres. Bachelet também prevê se reunir com Néstor Kirchner. (Por Inés Guzmán)