Bachelet e Cristina Kirchner reúnem-se antes de cúpula no Chile A presidente chilena, Michelle Bachelet, e a futura presidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner, irão se encontrar na próxima quinta-feira, antes do início da 17a Cúpula Ibero-Americana, no Chile, informou a imprensa local nesta quinta-feira. A reunião entre as líderes acontecerá no palácio presidencial de La Moneda, de acordo com o diário El Mercurio. Cristina, que venceu já no primeiro turno a eleição presidencial de domingo, viaja na própria quinta para Santiago junto com seu marido, o presidente Néstor Kirchner. Bachelet convidou Cristina para participar dos painéis de diálogo entre os presidentes que comparecerão à cúpula, entre 8 e 10 de novembro, afirmou o diário.