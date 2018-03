'Bachelet estaria boa após quatro cervejas', diz roqueiro

A ministra chilena Laura Albornoz considerou uma "aberração" um comentário machista do baterista do grupo britânico The Police, Stewart Copeland, sobre a presidente do Chile, Michelle Bachelet. Em entrevista publicada pela revista Wikén, do jornal chileno El Mercurio, o músico comparou Bachelet com a recém-eleita presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e com Hillary Clinton, pré-candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos. "A futura presidente da Argentina já estaria boa com uma cerveja; a do Chile, com quatro; Hillary Clinton, com uma garrafa de tequila", disse o baterista, respondendo a uma pergunta de uma jornalista chilena. A resposta indignou a ministra do Serviço Nacional da Mulher (Sernam). "Isso é machismo", afirmou, nesta segunda-feira. Ela também criticou um jornal que reproduziu na primeira página as declarações do músico. "É disso que falamos quando denunciamos o machismo que estápresente nos meios de comunicação, na imprensa escrita, quando falamos, quando nos relacionamos. Isso nos envergonha", afirmou Albornoz. "Eu tomo a tarefa de representar a opinião pública quando o machismo, que está presente na nossa cultura, se manifesta de uma forma tão aberrante", disse. Ela acrescentou que considerou "desastrosa" a manchete do jornal. O grupo The Police, formado por Copeland, Sting e Andy Summers, dará um show em Santiago dia 5 de dezembro. No dia 8, a banda toca no Maracanã, no Rio de Janeiro.