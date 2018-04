Bachelet reclama de Chávez por declarações em cúpula A presidente chilena, Michelle Bachelet, disse que reclamou ao presidente da Venezuela, Hugo Chávez, por ter declarado apoio de uma saída para o mar para a Bolívia e se disse contrariada por Chávez não ter defendido uma queda nos altos preços do petróleo. Bachelet fez as declarações em uma entrevista gravada na quinta-feira com a emissora privada Canal 13, que será exibida no sábado. Ela foi perguntada sobre a polêmica participação do presidente venezuelano na recente Cúpula Ibero-Americana no Chile. "Indiquei a ele que a questão com a Bolívia era um tema bilateral e que, por isso, não me pareceu feliz sua declaração. Eu pedi que ele não fizesse mais declarações sobre isso, e ele não as fez", disse Bachelet ao Canal 13. Ao chegar ao Chile há duas semanas para o encontro ibero-americano, Chávez expressou a jornalistas seu apoio ao pedido da Bolívia de ter acesso ao oceano Pacífico, que o país perdeu há mais de um século após enfrentar o Chile em uma guerra que também envolveu o Peru. A presidente afirmou também que está indignada com Chávez por ele não ter apoiado uma baixa nos preços do petróleo em uma recente cúpula de chefes de Estado da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep). "O que mais me incomoda é outra coisa. Pedi para levar a voz dos latino-americanos (à reunião da Opep) e dizer que se havia de baixar os preços ... quando leio na imprensa, que ele contrariou, explicou que era um preço justo e que havia de subir mais", disse Bachelet. O Chile é um importador de petróleo, e a alta dos preços do barril repercute em um aumento da inflação do país. As afirmações de Bachelet surgem logo após um grupo de deputados chilenos aprovar um projeto de acordo no qual acusam Chávez de "boicotar" com suas declarações a Cúpula Ibero-Americana em Santiago, que aconteceu entre 8 e 10 de novembro. (Reportagem de Mónica Vargas)