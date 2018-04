Bachelet visita área atingida pelo sismo; tremores prosseguem

A presidente do Chile, Michelle Bachelet, percorre na quinta-feira a zona do norte do país afetada na véspera por um terremoto de magnitude 7,7, que continua causando fortes tremores secundários. O governo determinou o envio de nove toneladas de remédios, alimentos e mantas, além de moradias provisórias e um hospital de campanha, para cerca de 15 mil desabrigados e 100 feridos. O tremor matou duas pessoas na cidade litorânea de Tocopilla, uma das mais afetadas, cerca de 1.550 quilômetros ao norte de Santiago. "Tranquilos, porque para isso estamos aqui", disse Bachelet aos nervosos habitantes de Tocopilla, que reclamavam aos gritos dos danos ocorridos na maior parte das casas da cidade. Bem nesse instante, duas réplicas quase seguidas, a maior de magnitude 6,8, sacudiram a região, mas sem provocar novos feridos. Testemunhas disseram que Bachelet continuou a visita apesar do tremor, levando consigo cinco ministros. Muitos moradores da cidade de 24 mil habitantes preferiram não voltar para suas casas, por medo dos tremores secundários e do estado precário das construções. Por isso, preferem esperar em barracas ou agrupados em parques e ruas. Os acessos a Tocopilla ("quebrada grande", em idioma aimará) não sofreram grandes danos, mas a cidade não tem água potável, e a eletricidade só foi parcialmente restaurada. Na quarta-feira, a falta de energia paralisou importantes minas do norte do Chile, mas gradativamente elas vão retomando as atividades. Mas o governo continua preocupado com a situação de pelo menos 400 mineiros informais que trabalham na região. "Estamos fazendo um cadastro dessas pequenas minas para ver qual é sua situação e evitar acidentes", disse a jornalistas a ministra da Mineração, Karen Poniachik. O balanço parcial apresentado pelo governo é de 4.000 casas danificadas ou destruídas, com 15 mil desabrigados. O tremor foi sentido em países vizinhos e até em andares mais altos de edifícios em São Paulo. Um grupo de trabalhadores que estava preso em um túnel rodoviário entre Tocopilla e Iquique, mais ao norte, foi resgatado durante a madrugada, sem feridos. O Serviço Geológico dos EUA informou que o terremoto, ocorrido por volta de 13h (hora local) teve seu epicentro 170 quilômetros a nordeste da cidade de Antofagasta, perto da aldeia de Quillagua. Autoridades chilenas disseram que duas mulheres, de 88 e 54 anos, morreram atingidas por muros em Tocopilla. O Chile está localizado no encontro de placas tectônicas, parte do chamado "Cinturão de Fogo do Pacífico," uma zona muito propensa a terremotos.