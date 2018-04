Bachelet visita presidente eleito e candidato derrotado no Chile

Presidente eleito, Sebastián Piñera disse que vai pedir conselhor à Michelle Bachelet para seu governo

SANTIAGO - A presidente do Chile, Michelle Bachelet, visitou na manhã desta segunda-feira, 18, o próximo mandatário do país, Sebastián Piñera, que saiu vencedor do segundo turno das eleições, ocorrido neste domingo, e o candidato derrotado, o governista Eduardo Frei.

Com 92% das urnas apuradas, o opositor, da Coalizão pela Mudança, contabilizou 51,61% dos votos, contra 48,38% do segundo colocado, que pertence à aliança de centro-esquerda Concertación. O resultado quebra uma hegemonia de 20 anos dos governistas à frente do Executivo chileno.

De acordo com a imprensa local, Bachelet foi à casa de Piñera em torno das 9h (10h, no horário de Brasília) e ficou junto ao empresário por cerca de 40 minutos. Ela estava acompanhada pela ministra secretária-geral de governo, María Pilar Armenet.

O objetivo da visita era fazer a tradicional saudação de boas-vindas ao presidente eleito. Ontem, durante as comemorações pela vitória, Piñera dissera que pediria alguns conselhos à atual governante.

Bachelet não falou com os jornalistas ao deixar o local e se dirigiu à residência de Frei, que já ocupou o cargo de chefe do Executivo entre 1994 e 2000.