Bandidos matam oito e fere três feridos em dois massacres

Oito pessoas morreram e três ficaram feridas neste sábado em dois massacres realizados por bandidos, nos departamentos colombianos de Atlântico e Santander, informaram as autoridades locais.

O primeiro dos fatos aconteceu em Barranquilla, capital do departamento de Atlántico (norte), onde bandidos que circulavam em duas motocicletas atiraram em um grupo de pessoas que jogavam.

Um porta-voz policial dessa cidade disse a jornalistas que os bandidos utilizaram armas de fogo para atacar um grupo de pessoas que estavam em frente de uma casa e, posteriormente, fugiram.

Além disso, ele explicou que duas das vítimas ficaram no lugar e as outras duas alguns metros mais adiante pois tentaram salvar suas vidas correndo, mas os assassinos as alcançaram e mataram.

Os três feridos foram transferidos a um centro assistencial de Barranquilla, enquanto as autoridades iniciaram as investigações.