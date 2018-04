Betancourt, refém das Farc, é indicada para prêmio espanhol A política franco-colombiana Ingrid Betancourt, mantida refém pela guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) há mais de seis anos, teve seu nome indicado para o prêmio espanhol Príncipe das Astúrias da Concórdia, disseram na segunda-feira os organizadores do evento. Várias personalidades e instituições internacionais apresentaram a candidatura de Betancourt e das reféns libertadas recentemente Clara Rojas e Consuelo González de Perdomo, informou a Fundação Príncipe das Astúrias em um comunicado. Betancourt, uma defensora da liberdade e dos direitos humanos, foi senadora até abandonar seu cargo para concorrer nas eleições presidenciais da Colômbia. Enquanto realizava sua campanha eleitoral em 2002, Betancourt, nascida em Bogotá em 1961, acabou sendo sequestrada em uma área de selva pela maior guerrilha do país. Os guerrilheiros levaram também Rojas, amiga dela e diretora da campanha. Rojas, que deu à luz um filho enquanto estava no cativeiro, ganhou a liberdade em janeiro junto com a ex-senadora González de Perdomo, sequestrada também havia seis anos, em meio a um acordo firmado pelas Farc e pelo governo do presidente venezuelano, Hugo Chávez. O governo da Colômbia tenta conseguir apoio internacional para negociar com as Farc um acordo humanitário capaz de garantir a libertação de outros reféns, entre os quais Betancourt. O processo, no entanto, encontra-se paralisado devido à relutância de ambas as partes em realizar concessões. Betancourt "voltou seus esforços para defender a democracia e a justiça social, além da luta contra a corrupção, o narcotráfico e a violência, na busca por um futuro promissor e mais esperançoso para as crianças e os jovens da Colômbia", afirmou a Fundação em seu comunicado. As entidades e personalidades que propuseram a candidatura de Betancourt ao prêmio viajaram por várias partes do mundo conclamando apoio à nomeação. Essas entidades e personalidades vêem nas três mulheres um símbolo da luta pelos direitos humanos e os rostos mais visíveis dentre as mais de 3.000 pessoas que continuam sendo mantidas reféns pelas Farc, acrescentou o texto da fundação. Os jurados responsáveis por decidir o ganhador do prêmio começam a deliberar em setembro. Entre os que já receberam o prêmio Príncipe das Astúrias da Concórdia nos últimos anos estão o cientista Stephen Hawkins, o rei Hussein, da Jordânia, o "banqueiro dos pobres" Muhammad Yunnus, a Rede Mundial de Reservadas da Biosfera, o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e o Yad Vashem, Museu para a Memória do Holocausto. O ato solene da entrega do prêmio ocorre no segundo semestre, no Teatro Campoamor de Oviedo, sob o comando do príncipe das Astúrias. (Reportagem de Teresa Larraz)