Betancourt se afastará temporariamente da vida pública

A ex-candidata à Presidência da Colômbia Ingrid Betancourt anunciou neste domingo, em Viena, pouco antes de receber o prêmio de Mulher do Ano 2008, que se afastará da cena pública por "pelo menos seis meses" em 2009. "Minha retirada da vida pública é egoísta, mas preciso fazer isso. Acho que será durante pelo menos seis meses, estarei isolada", disse em entrevista coletiva na capital austríaca, após chegar da Espanha, onde foi agraciada com o Prêmio Príncipe de Astúrias da Concórdia 2008. "Preciso ficar sozinha comigo mesma. É algo muito importante para mim", disse. Também disse que está no processo de construir, passo a passo, uma "fundação de alcance mundial", e disse confiar em que se transformará em "algo concreto" no final de ano. Betancourt espera que essa fundação se transforme em um "instrumento muito poderoso" para tratar problemas que, para ela, são muito importantes, e para promover o entendimento e a paz no mundo.