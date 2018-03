Betancourt viaja para Paris com filhos e chanceler francês

A ex-candidata à Presidência colombiana Ingrid Betancourt viajou nesta quinta-feira, 3, para Paris, ao lado de seus filhos, Mélanie e Lorenzo, de outros parentes e do chanceler francês, Bernard Kouchner. A colombiana deve se encontrar nesta sexta-feira com o presidente da França, Nicolas Sarkozy. Veja também: Para Fidel, seqüestro de Betancourt foi 'cruel e injustificado' Libertação foi milagre, precisamos lutar pelos reféns, diz Ingrid Ingrid pede liga de países para libertar reféns Lula cobra sensibilidade das Farc para soltar reféns O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Cronologia do seqüestro de Ingrid Betancourt Leia tudo o que foi publicado sobre o caso Ingrid Betancourt O seqüestro de Ingrid Betancourt Betancourt foi resgatada na quarta-feira, 2, com outros 14 reféns das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) em uma operação do Exército colombiano no sul do país. O avião do Governo francês, que na manhã desta quinta-feira levou Kouchner e os filhos da franco-colombiana até Bogotá, decolou da capital colombiana por volta das 19h40 (21h40 de Brasília), com destino a Paris. Em Bogotá, Kouchnner entregou ao presidente colombiano, Álvaro Uribe, a felicitação de Sarkozy pela "Operação Xeque", como foi batizada a ação militar que permitiu o retorno para casa de Betancourt e mais 14 reféns. O chanceler francês reiterou os apelos para que as Farc libertem os outros seqüestrados que mantêm em seu poder. "Se as Farc respeitassem as convenções de Genebra e as convenções humanitárias, naturalmente não teriam por que estar na lista" de organizações terroristas, declarou o chefe da diplomacia francesa a jornalistas. No mesmo avião que decolou em direção a Paris, também viajam a mãe da política, Yolanda Pulecio, seu atual marido, o publicitário Juan Carlos Lecompte, e seu ex, Fabrice Delloye, assim como sua irmã Astrid e dois sobrinhos. Fontes diplomáticas disseram em Bogotá que o avião pousará no aeroporto parisiense de Charles de Gaulle e que, depois, Betancourt se reunirá com o presidente francês.